أدفينتورز: 147 ألف متعلم جديد بعد 10 أشهر من إطلاق الزمالة

حققت أدفينتورز EdVentures، الذراع الاستثماري لمجموعة نهضة مصر، بالشراكة مع مؤسسة ماستركارد (Mastercard Foundation)، إنجازات بارزة في دعم قطاع تكنولوجيا التعليم في مصر من خلال زمالة ماستركارد لتكنولوجيا التعليم.

وبعد مرور عشرة أشهر فقط على إطلاق البرنامج، تمكنت الدفعة الأولى من الشركات الناشئة المشاركة من الوصول إلى أكثر من 147,000 متعلم إضافي، مما يعكس تأثير الزمالة في تعزيز الابتكار الرقمي وتحسين فرص الوصول إلى التعليم.

أسفر البرنامج عن زيادة بنسبة 30% في أعداد المستفيدين من حلول التعليم التكنولوجي، حيث شكّل الشباب 82% من إجمالي المتعلمين الجدد، فيما بلغت نسبة السيدات 61.5%، مما يعكس الدور المحوري للمرأة في هذا المجال. كما أن 50% من الشركات الناشئة المشاركة تقودها سيدات، مع 66.6% من المؤسسين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم البرنامج في زيادة فرص العمل بنسبة 56%، إلى جانب تقديم دعم تعليمي شامل لأكثر من 6,550 متعلمًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال أربع شركات ناشئة متخصصة، مما يؤكد التزام المبادرة بتوفير فرص تعليمية عادلة للجميع.

اكدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة EdVentures، ان زمالة ماستركارد لتكنولوجيا التعليم احدثت تأثير ملموس خلال الأشهر العشرة الماضية.

واضافت لقد شهدنا نموًّا واضحًا في تبنّي حلول تكنولوجيا التعليم، وتمكين الشباب، وخلق فرص عمل جديدة. ونتطلع إلى استقبال الدفعة الثانية من الزمالة في مارس 2025، بهدف توسيع نطاق تأثيرنا وتعزيز الابتكار التعليمي."

من جانبه، أكد رودويل مانجيسي، القائم بأعمال مدير مركز التعليم والتعلم المبتكر بمؤسسة ماستركارد، التزام المؤسسة بتمكين الشباب في إفريقيا عبر التعليم، مشيرًا إلى أن شراكة ماستركارد فاونديشن مع EdVentures في شمال إفريقيا تعكس الإمكانات غير المحدودة لنمو تكنولوجيا التعليم في مصر.

قدمت الزمالة جولات تدريبية في عدة محافظات، استقطبت جمهورًا واسعًا من الشباب، حيث شكّلت الإناث 61% من المشاركين، بمتوسط أعمار 23 عامًا. كما تم ربط الشركات الناشئة بعدد من المنظمات المحلية والعالمية لدعم نموها وتوسيع نطاق أعمالها داخل وخارج مصر.

وعلى المستوى الاستثماري، حصلت كل شركة ناشئة ضمن البرنامج على تمويل بقيمة 60,000 دولار أمريكي، بإجمالي استثمارات 660,000 دولار للدفعة الأولى، دون التخلي عن أي حصص ملكية، مما يمنح الشركات الناشئة حرية أكبر في النمو والتوسع.

شملت الدفعة الأولى من الزمالة 11 شركة ناشئة تقدم حلولًا مبتكرة في مجالات متعددة، منها التعليم الرقمي، تطوير المهارات، والذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا النجاح ضمن شراكة استراتيجية مدتها خمس سنوات بين EdVentures وماستركارد فاونديشن، تستهدف دفع الابتكار الرقمي في التعليم وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم.بالاضافة الي تمكين الشباب وتعزيز فرص العمل.