XPay وهواوى كلاود تعلنان شراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمى فى المدفوعات بمصر

أعلنت XPay، الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والمتخصصة في حلول الدفع الرقمية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع هواوي كلاود، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والبنية التحتية السحابية.

من خلال هذه الشراكة، ستعمل XPay بصفتها شريكًا رسميًا لهواوي كلاود على توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمي، وتعزيز اعتماد الحلول الرقمية للشركات من مختلف الأحجام، بما يتماشى مع المعايير المحلية والعالمية.

وتعكس هذه الخطوة التزام الطرفين بتبني نهج شامل في التحول الرقمي للمدفوعات، يضمن تنفيذ المعاملات المالية بسلاسة وأمان.

قال الدكتور محمد عبد المطلب، المؤسس والشريك الإداري لشركة XPay:من خلال الاستفادة من تقنيات هواوي السحابية المتقدمة، سنتمكن من تقديم حلول دفع رقمية أكثر كفاءة وأمانًا، تدعم الشركات في تحقيق النمو والنجاح."

وأضاف الفترة الأخيرة، شهدت زيادة بنسبة 75% في عدد التجار، مما أدى إلى نمو ملحوظ في إجمالي حجم المدفوعات (TPV) بنسبة 250%.

كما سجلت المعاملات التي تمت معالجتها ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 340%، بمعدل نجاح بلغ 83%، ما يعكس الثقة المتزايدة في حلول XPay."

وأكدت نسرين سمارة، رئيس قسم التسويق في XPay، أن الشراكة مع هواوي كلاود ستسهم في تعزيز النمو وتوسيع انتشار المدفوعات الرقمية.

تقدم XPay مجموعة واسعة من خيارات الدفع المبتكرة، تشمل Apple Pay، وبطاقات الائتمان والخصم، والمحافظ الإلكترونية، والتكامل مع مزودي الدفع المحليين الرائدين مثل فوري، أمان، وفاليو.

كما تحظى الشركة بدعم تنظيمي قوي، إذ إنها مرخصة من قبل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، إضافة إلى شراكتها الاستراتيجية مع بنك كريدي أجريكول.