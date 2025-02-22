اقرأ غدًا في «البوابة».. عملية التبادل السابعة.. حماس تسلم 6 أسرى إسرائيليين فى غزة مقابل الإفراج عن 602 معتقل فلسطينى

السبت 22/فبراير/2025 - 08:19 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 23 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ترامب: على الرئيسين الروسى والأوكرانى التحدث مع بعضهما لإنهاء الحرب

عملية التبادل السابعة.. حماس تسلم 6 أسرى إسرائيليين فى غزة مقابل الإفراج عن 602 معتقل فلسطينى

المقاومة: مستعدون للمرحلة الثانية من الاتفاق وعملية تبادل شاملة شرط الانسحاب الكامل للاحتلال

غضب فى كييف من المطالب الأمريكية.. «زيلينسكى» يسعى للتوصل إلى اتفاق عادل مع واشنطن حول المعادن الأوكرانية

استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب الخليل

الخارجية الفلسطينية: ندين اقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم إمعانًا فى العدوان على شعبنا

موسكو تعلن عن لقاء روسى أمريكى جديد خلال أسبوعين

اعتقال مشتبه به بعد الهجوم على النصب التذكارى للهولوكوست فى برلين

الرئيس الأمريكى يتراجع عن خطة غزة وتهجير الفلسطينيين بعد الرفض المصرى الأردنى