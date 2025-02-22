هاتف realme C75 يرفع معايير التصنيع المحلى بجودة عالية وبطارية ضخمة

أعلنت ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية عالميًا، عن إطلاق هاتف realme C75 المُصنَّع في مصر، والذي يمثل نقلة نوعية في فئته من حيث الجودة والاعتمادية.

يتميز realme C75 بأعلى تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار، حيث يمكنه الصمود تحت الماء حتى عمق 2 متر، إلى جانب حماية عسكرية تجعله أكثر مقاومة للخدوش بنسبة 400% مقارنة بالمنافسين.

كما يتمتع الهاتف بقدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وضغط المياه في أصعب الظروف، بفضل تصميمه القوي الذي يشمل إطارًا معدنيًا صلبًا ووسادة هوائية داخلية لامتصاص الصدمات وحماية الجهاز من السقوط.



يأتي الهاتف مزودًا ببطارية بسعة 5828mAh، تدعم الشحن السريع بقوة 45W، مما يجعله الأفضل في فئته من حيث الأداء والاستدامة.

توفر البطارية استخدامًا ممتدًا يشمل:

23 يومًا في وضع الاستعداد، 6 إلى 8 ساعات من اللعب المتواصل، 8 إلى 12 ساعة من مشاهدة الفيديوهات عبر يوتيوب دون انقطاع.

يعمل الهاتف بمعالج Helio G92 MaX بسرعة تصل إلى 2GHz، ما يضمن تجربة لعب سلسة بثبات 60 إطارًا في الثانية، مدعومًا بذاكرة عشوائية 8GB وتخزين إضافي يصل إلى 16GB لتعزيز الأداء وسهولة تعدد المهام.

ويأتي بشاشة FHD+ مع معدل تحديث 90Hz، توفر تجربة مشاهدة فائقة الوضوح والسلاسة، إلى جانب وضع راحة العين لحماية المستخدم من الإجهاد البصري.

كما تم تعزيز مكبرات الصوت بخوارزميات متقدمة ترفع مستوى الصوت بنسبة تصل إلى 400% لضمان تجربة صوتية غامرة ويتوفر realme C75 بلونين الذهبي اللامع، الأسود العاصفي.