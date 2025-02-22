غياب الشناوي وجبر عن قائمة بيراميدز أمام طلائع الجيش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الطلائع في السابعة من مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الممتاز.

شهدت القائمة غياب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز وعلي جبر قائد الفريق؟

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي