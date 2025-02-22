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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نيابة السيدة زينب تقرر حبس سايس لاتهامه بالتعدي على سيدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بحبس سايس في اتهامه بالتعدى علي سيدة، داخل أحد الجراچات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات .

واتهمت النيابة السايس بالبلطجة وأمرت بعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، والاستعلام عن صحيفته الجنائية، ورخصة مزاولة المهنة.

تابعت  أجهزة الأمن ، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ متضمناً قيام منادى سيارات "سايس" بالتعدى على سيدة لفظياً وإحداث تلفيات بالزجاج الأمامى للسيارة خاصتها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير ترك سيارتها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب

بالفحص أمكن تحديد الشاكية  ،مقيمة بدائرة قسم مدينة نصر أول، وأقرت حدوث مشادة كلامية بينها ومنادى سيارات بالمنطقة ، بسبب خلاف حول تركها السيارة خاصتها بذات المنطقة تطورت لقيامه بالطرق على زجاج السيارة الأمامى بيده ، وأشارت إلى انصرافها دون الإبلاغ أو التوجه للخدمات المرورية المتواجدة بمحل البلاغ لعدم رغبتها فى الانتظار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم، مقيم بدائرة القسم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

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