الصاحى: أمازون مصر تطلق تخفيضات رمضان بخصومات حصرية وخطط تقسيط مرنة

أعلن عمر الصاحي، الرئيس التنفيذي لأمازون مصر، عن استعداد الشركة لإطلاق موسم تخفيضات رمضان، الذي يبدأ من 17 فبراير ويستمر حتى 27 فبراير، حيث سيتمكن العملاء من الاستفادة من آلاف العروض على مختلف المنتجات، بما في ذلك الاحتياجات اليومية، والمواد الغذائية، وأجهزة المنزل، وأساسيات المطبخ. وأوضح الصاحي أن أعضاء أمازون برايم سيتمتعون بفرصة التسوق المبكر قبل الجميع لمدة 24 ساعة، مما يمنحهم ميزة الحصول على أقوى العروض قبل إتاحتها لباقي العملاء.

وأكد الصاحي أن أمازون مصر توفر طرقًا إضافية للتوفير، من خلال الخصومات الفورية وخطط التقسيط مع شركاء الشركة. وأضاف: "نقدم خصمًا إضافيًا بنسبة 20% حتى 100 جنيه مصري عند الشراء بقيمة 500 جنيه أو أكثر باستخدام فودافون كاش، كما يحصل حاملو بطاقات ائتمان بنك مصر وبطاقات الخصم المباشر على خصم إضافي بنسبة 10% حتى 150 جنيهًا عند إنفاق 1,500 جنيه أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من خطط التقسيط بدون فوائد لمدة 6 أشهر مع عدة بنوك شريكة، ما يعزز تجربة التسوق ويوفر قيمة مضافة لعملائنا."

وتطرق إلى مزايا برنامج "أمازون برايم"، مؤكدًا أن التوفير هو أحد أهم مميزاته، حيث يتيح للعملاء الاستفادة من الشحن المجاني السريع، مما يساعدهم على توفير تكاليف الشحن. وأضاف: "في عام 2024، وفر أعضاء برايم حول العالم نحو 95 مليار دولار من خلال مزايا التوصيل السريع والمجاني."

وحول خطط الشركة في السوق المحلية، قال الصاحي: "منذ انطلاق أمازون مصر، ركزنا على تقديم تجربة تسوق مريحة وسهلة، تضمن للعملاء أسعارًا تنافسية وتشكيلة واسعة من المنتجات. كما ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على بيع منتجاتها عبر منصتنا، في إطار التزامنا بتعزيز التحول الرقمي في مصر وفق رؤية 2030."

وأشار إلى التزام أمازون بالمسئولية الاجتماعية، خاصة خلال شهر رمضان، عبر مبادرات تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا. وقال: "أطلقنا مبادرة 'الإفطار المتنقل' بالتعاون مع مؤسسة 'شارك البسمة' و'بنك الطعام المصري'، والتي تهدف إلى توزيع 1.3 مليون وجبة للأسر المحتاجة. كما أطلقنا مبادرة 'الخير مضروب في 2' بالتعاون مع مؤسسة 'تواصل'، حيث نتبرع بـ 3,000 كجم من المواد الغذائية لدعم الأمن الغذائي."

وأضاف الصاحي أن أمازون تتيح أيضًا للعملاء فرصة المشاركة في الخير من خلال "صندوق رمضان" المتوفر على Amazon.eg، والذي يتيح شراء وإرسال كرتونة رمضان للأسر المحتاجة، تحتوي على 7 كجم من المواد الغذائية الأساسية بسعر 385 جنيهًا مصريًا.

وكشف عن خطط التوسع الاستراتيجي لأمازون مصر، قائلاً: "رفعنا سعة التخزين في مستودعاتنا بنسبة 200% لتصل إلى 100,000 متر مكعب، مما يمكننا من دعم المزيد من شركاء البيع وتحسين تجربة التسوق لعملائنا. كما أضفنا 22 محطة توصيل تغطي 25 محافظة، ما يعزز قدرتنا على تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة."

وأضاف: "استثماراتنا لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضًا خلق فرص عمل، حيث قمنا بتوفير حوالي 2,500 وظيفة جديدة، ونواصل دعم بيئة العمل التي تتيح لموظفينا فرصًا للتعلم والتطور."

وأكد الصاحي أن أمازون تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تسوق أكثر تخصيصًا وسهولة، موضحًا: "نستخدم تقنيات تحليل سلوك الشراء لتقديم توصيات مخصصة، كما تعتمد أنظمتنا المتطورة على الذكاء الاصطناعي لضمان توافر المنتجات وتسريع عمليات الشحن والتوصيل."