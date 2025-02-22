القمة 129.. أشرف بن شرقي يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الزمالك

أحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم للأهلي في مرمى الزمالك، بمباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك التي تجمعهما حاليا على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف أشرف بن شرقي في الدقية 73 من عمر المباراة بعد نزول اللاعب المغربي بدقائق في أول ظهور له مع الأهلي ضد فريقه السابق .

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا .

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد عبد الله - جراديشار.

ويجلس على دكة البدلاء: وسام أبو على - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - مصطفى العش - محمد هاني - مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أشرف بن شرقي.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتائج - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وأحمد الجفالي ومصطفى شلبي وناصر منسي وحسام أشرف.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.