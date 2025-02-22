بالصور .. محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع الديسمي لتسكين ٢٥٦ أسرة بالصف

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم التجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمى لتسكين ٢٥٦ أسرة من متضررى السيول بمركز ومدينة الصف بوحدات سكنية حضارية تكفل لهم سبل العيش والحياة الكريمة، وذلك قبيل افتتاحها.

خلال التفقد أشار محافظ الجيزة إلى أن مشروع إسكان الديسمى يعد إحدى ثمار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة" والذى روعى خلال تنفيذه توفير كافة متطلبات السكان.

كما أكد أن المشروع يتماشى مع طبيعة حياة المواطنين من أهالى قرى الصف، حيث يتوفر به ٢٥٦ وحدة سكنية حضارية و ٢٥٦ حظيرة مقسمين ( للمواشي ) لتجمعين سكنيين كل منها مكون من ١٦ عقار و ١٦ حوش يضم كل عقار ٨ وحدات سكنية بجوار كل منها حوش يضم ٨ حظائر للمواشى بمعدل حظيرة لكل وحدة سكنية وذلك نظراً لاعتماد العديد من السكان علي الزراعة .

وأضاف المحافظ أن المشروع يضم نقطة شرطة ومدرسة و موقف وسوق حضارى ومركز شباب ومحطة معالجة صرف وخزان مياه، تم تصميمها لتحقيق الإكتفاء الذاتى لجميع الأسر المقرر نقل إقامتها وتوفير مختلف إحتياجاتها الإدارية واللوجيستية لضمان تحقيق أقصى إستفادة للمواطنين من مرافق المشروع.

وكلف نائب المحافظ بإتخاذ مايلزم من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة لتجهيز التجمع السكنى بالديسمى ورفع مستوى الوجهة الحضرية له تمهيدا للافتتاح.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل للحفاظ على مستوى النظافة بالتجمع السكنى ومختلف المرافق وتجريد الطرق وطلاء البلدورات وأعمدة الإنارة وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية

والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة الصف ومسئولى شركات المرافق والمديريات والأجهزة.