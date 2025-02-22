ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل تحرش بسيدة أجنبية بمنطقة المعادى.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها لفظياً حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى.

وبالفحص أمكن التوصل للشاكية وأفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى اللفظى عليها حال سيرها بمحيط سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.