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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الهلال في قمة دوري روشن السعودي

كريم بنزيما
كريم بنزيما
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 أعلن نادي الاتحاد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام الهلال، في إطار الجولة 21 من دوري روشن السعودي على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

 التشكيلة الأساسية للاتحاد:

حراسة المرمى: برايدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد الموسى،حسن كادش، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: موسى ديابي، حسام عوار، ستيفن بيرجوين.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

 مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والهلال في قمة كروية منتظرة، حيث يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز وتقليل الفارق مع الهلال متصدر الترتيب، بينما يطمح الزعيم لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة.

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