شركة مياه الفيوم ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، جاهزية الشركة واستعدادها الكامل في جميع قطاعاتها ومواقعها بالمحافظة لضمان استمرارية الخدمة خلال الشهر الكريم، وذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الشركات التابعة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار" النجار" إلى تنفيذ خطة متكاملة تشمل أعمال الصيانة الدورية، وتطهير مراحل تنقية مياه الشرب في جميع محطات الإنتاج، وفحص أجهزة التحكم والتشغيل، إلى جانب صيانة الطلمبات والمولدات الكهربائية ومحابس المياه وشبكات التوزيع. كما شدد على تطبيق نظم التشغيل القياسية لضمان عدم انقطاع المياه، مع توفير سيارات مياه متنقلة لخدمة مختلف مناطق المحافظة.

وفي سياق متصل، تواصل الشركة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة لتعزيز قدرتها الاستيعابية خلال فترات الذروة.

كما وجه النجار رؤساء القطاعات بمتابعة سير العمل ميدانيًا، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على الخدمة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الضغوط بسبب زيادة الاستهلاك.

وأكد أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125، بالإضافة إلى خدمة واتساب على الرقم 01275358538، ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الأعطال.