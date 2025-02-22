ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز المنتخب يتابع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

جهاز المنتخب الاول
جهاز المنتخب الاول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الاهلي والزمالك تأتي ضمن مواجهات الجولة الـ15من دوري نايل 2024 – 2025 .

ويستعد منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا و سيراليون في الجولتين الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

منتخب مصر مباراة القمة التوأم حسام حسن