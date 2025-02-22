رئيس جامعة أسيوط يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن الدكتور أيمن عاشور أكد خلال الاجتماع على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن دعم ومساندة الأشقاء في غزة، مشددًا على استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية لجرحى ومصابي غزة، مع ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات وتنفيذها بكفاءة.

كما أشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالمنظومة التعليمية، وعلى رأسها اهتمام الجامعات بتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع أهمية نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، تم عرض تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر فبراير 2025.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي.

كما شدد على أهمية زيادة التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال، بما يسهم في دعم تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد كذلك على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تنافسية ذات تأثير اقتصادي ملموس، لدعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تتضمن تقديم الجامعات لخدمات متنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية.

كما نوه إلى إطلاق الجامعات العديد من القوافل التنموية في مختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك في إطار دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى جميع المحافظات.

وأكد الوزير على أهمية استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية لمكافحة الأفكار الهدامة، بالإضافة إلى دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والمبتكرين، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم، من خلال تلقي أفكارهم البحثية والابتكارية وتطويرها، بما يسهم في تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، وخلق فرص تسويقية لهم.

من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المجلس وافق على فتح قاعدة بيانات اللجان العلمية من خلال موقع اللجان العلمية على شبكة المعلومات، لإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لتحديث سيرهم الذاتية وإضافة أعضاء جدد، وذلك استعدادًا لتشكيل اللجان العلمية وقوائم المحكمين للدورة الخامسة عشرة حتى 6 مارس 2025.

كما استعرض المجلس جهود الجامعات المصرية في دعم أهالي غزة منذ اندلاع الأزمة، حيث تضمن التقرير عرضًا للخدمات المقدمة، من بينها استقبال الجرحى والمصابين بالحالات الحرجة بالتنسيق مع إدارة الأزمات التابعة للوزارة، وحجزهم بالمستشفيات الجامعية لتلقي الرعاية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم التواجد اليومي للكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس عند معبر رفح، للإشراف على دخول مرضى ومصابي غزة بصفة منتظمة.

وفي سياق متصل، أحيط المجلس علمًا بتوقيع بروتوكول تعاون بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تطبيق التربية العسكرية للطالبات في الجامعات والمعاهد المصرية، كما ناقش المجلس آليات تنفيذ بنود البروتوكول خلال الفترة المقبلة.