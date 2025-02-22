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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميتروفيتش يقود الهلال أمام الاتحاد في قمة دوري روشن السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي
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أعلن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن التشكيلة الأساسية لنادي الهلال التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي على ستاد الأمير فيصل بن فهد

 التشكيلة الأساسية للهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي - علي البليهي - لودي - كانسيلو

خط الوسط: نيفيز - ناصر الدوسري - سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش

البدلاء:
المعيوف - الشهراني - خليفة الدوسري - ميشيل - كنو - الدوسري - الحمدان - فييتو - الصيعري

مواجهة قوية تجمع بين الهلال والاتحاد، حيث يسعى الهلال لمواصلة صدارته للدوري، بينما يطمح الاتحاد في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في المنافسة.

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