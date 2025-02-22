الاتحاد الوطني: الموقف العربي الموحد هو السبيل لإفشال كافة المخططات الصهيونية

أكد الاتحاد الوطني لدعم مؤسسات الدولة أن القمة العربية المصغرة التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض الجمعة، فرصة مهمة لتوحيد الموقف العربي ودعم القضية الفلسطينية، والرد بشكل حاسم على أي محاولات تهجير الفلسطينيين.

وقال راشد السبع رئيس الاتحاد إن الموقف العربي الموحد إيذاء الممارسات "الأمريكية - الصهيونية" هو السبيل الوحيد لإفشال كافة المخططات التي تدبر ضد المنطقة لاسيما محاولات تصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من بلاده.

وأشار إلى موقف مصر الواضح من المشاريع الغربية المدعومة من اللوبي الصهيوني ضد مساعي تفتيت الشرق الأوسط وزرع بذور الفتنة والانقسام وفرض واقع جديد بالقوة على الشعوب العربية والإسلامية.

ولفت عضو البرلمان السابق إلى أن حكمة القيادة السياسية ووعيها كانت بمثابة الجدار الصلب ضد هذه المشاريع والمقترحات الاستعمارية، مطالبا باصطفاف الشعب خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي للعبور من هذا النفق المظلم وتجاوز هذا المرحلة الصعبة من عمر أمتنا العربية.

ودعا السبع شعوب وحكومات المنطقة إلى دعم مصر حتى يتثنى لها القيام بدورها المحوري في التصدي لكافة المخططات والتي تستهدف أمن واستقرار المنطقة دون استثناء.