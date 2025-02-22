أحمد العوضي عن "فهد البطل": تحدٍّ جديد بعد نجاح "حق عرب"

قال الفنان أحمد العوضي إن مسلسل "فهد البطل" جاء بعد تفكير طويل مع السيناريست محمود حمدان، و لم يكن الهدف مجرد تكرار النجاح، بل تقديم عمل أقوى من مسلسل حق عرب. مؤكدًا أنه بذل مجهود كبير في التحضير، وأنه وفريق العمل ناقشوا الفكرة منذ ثاني أيام عيد الفطر الماضي.

وأضاف الفنان أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني ومها الصغير أن العمل مع الأصدقاء يمنحه راحة كبيرة، مؤكدًا أن علاقته القوية بالسيناريست محمود حمدان مؤلف العمل سهلت عليهما تجاوز العديد من التحديات أثناء العمل. متحدثا عن التدريبات المكثفة التي خضع لها فيما يتعلق بركوب الخيل، نظرًا لأن المسلسل يتناول جانب من حياة "الصعايدة".

وأشار الفنان أحمد العوضي، إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم مسلسل جديد يكون خطوة في مشواره الفني.

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