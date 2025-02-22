التشكيلة الرسمية لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن مدربا أتلتيكو مدريد وفالنسيا عن التشكيلة الأساسية لفريقيهما في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

تشكيلة أتلتيكو مدريد الأساسية:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - بينغليت - مولينا - لو نورماند

خط الوسط: دي بول - لينو - رودريغو دي بول - بورنتي - جوليانو

خط الهجوم: أنطوان غريزمان - ألفاريز

البدلاء: موسو - غوميز - خيمينيز - فيتسل - جالان - ريكيلمي - كوريا - سورلوت

أما تشكيلة فالنسيا الأساسية:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فوكوير - موسكيرا - تارريغا - جايا

خط الوسط: بارينيشيا - بيبيلو - خافي غيرا

خط الهجوم: لويس ريوخا - إيفان خايمي - ساديك

مباراة قوية تجمع بين الفريقين، حيث يسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة الضغط على المراكز الأولى، بينما يأمل فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.