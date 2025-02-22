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السبت 22 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيلة الرسمية لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
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 أعلن مدربا أتلتيكو مدريد وفالنسيا عن التشكيلة الأساسية لفريقيهما في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

 تشكيلة أتلتيكو مدريد الأساسية:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - بينغليت - مولينا - لو نورماند

خط الوسط: دي بول - لينو - رودريغو دي بول - بورنتي - جوليانو

خط الهجوم: أنطوان غريزمان - ألفاريز

 البدلاء: موسو - غوميز - خيمينيز - فيتسل - جالان - ريكيلمي - كوريا - سورلوت

أما تشكيلة فالنسيا الأساسية:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: فوكوير - موسكيرا - تارريغا - جايا 

خط الوسط: بارينيشيا - بيبيلو - خافي غيرا

خط الهجوم: لويس ريوخا - إيفان خايمي - ساديك

 مباراة قوية تجمع بين الفريقين، حيث يسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة الضغط على المراكز الأولى، بينما يأمل فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

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