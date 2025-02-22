وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يتفقدان موقع حادث خزان غزل المحلة.. صور

تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، موقع حريق حادث غلاية بخار غزل المحلة ، لمتابعة تداعيات الخلل الذي تعرض له خزان المياه المغذي لإحدى الغلايات بمحطة الكهرباء القديمة بالشركة، والذي أسفر عن إصابة أربعة من العاملين.

حرص الوزير والمحافظ على زيارة المصابين الثلاثة بمستشفى المحلة العام، كما توجها إلى مستشفى جامعة المنصورة لزيارة المصاب الرابع، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. كما التقيا بأسر المصابين، مؤكدين تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية حتى يتماثلوا للشفاء التام.

وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تتابع الوضع عن كثب، مشددًا على تقديم الدعم المالي اللازم للمصابين، حيث تم توجيه الشركة القابضة للغزل والنسيج بصرف إعانة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لكل مصاب، مًشدا على أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة الأولويات، داعيًا الله بالشفاء العاجل لهم.

خلال تفقده موقع الحادث، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحادث، ومراجعة الحالة الفنية لمحطة الكهرباء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي حرائق أو خسائر واسعة.

من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة تطورات الحادث وتقديم كل سبل الدعم للعاملين بالشركة.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن ما يتم تداوله من فيديوهات وصور وأخبار غير دقيقة حول وقوع انفجار كبير أو حرائق هو محض شائعات، مؤكدًا أن العمل داخل الشركة مستمر بشكل طبيعي، وجميع المنشآت آمنة ومستقرة.

وأشار إلى أن المحطة التي وقع بها الحادث ستخضع لبرنامج شامل لرفع كفاءتها ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الشركة، في إطار الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.

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