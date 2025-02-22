5 مشروبات مضرة بصحة الصائم.. احذرها فى رمضان

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك ،تحرص معظم الأسر علي تواجد انواع مختلفة من العصائر ، والمشروبات مع الافطار ، لكن هناك مشروبات مضرة جدا بالصحة منها:

1.المشروبات الغازية

يفضل كثير من الأشخاص تناول المشروبات الغازية مع الإفطار، وهو أمر خاطئ، حيث أن المشروبات الغازية ضارة بالصحة، وتسبب مشكلات في الهضم والشعور بالامتلاء، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، وبالتالي تسبب زيادة الوزن وما يعقبه من مشكلات صحية عديدة.

2. المشروبات المثلجة

ينصح بعدم شرب المشروبات المثلجة مع وجبة الإفطار، لأنها يُمكن أن تضر بالحلق.

كما أن المشروبات المثلجة تؤثر على الأمعاء، وتُسبب الإصابة بألم شديد، خاصةً عندما تكون المعدة فارغة.

3. المشروبات الغنية بالسكر

يوجد العديد من المشروبات الصحية التي يُمكن تناولها أثناء الإفطار، لكنها تتحول إلى مشروبات ضارة نتيجة إضافة السكر إليها، مثل: مشروب التمر بالبلح، وعصائر الفواكه المختلفة.

وينصح بعدم إضافة السكر إلى مثل هذه المشروبات لأنها تتسم بمذاق جيد، دون ااجة إلى إضافة السكر، حيث يسبب زيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى.

4. العصائر المعلبة

العصائر المعلبة تندرج ضمن قائمة مشروبات لا يُنصح بشربها في إفطار رمضان، حيث يلجأ كثير من الأشخاص إلى شراء العصائر المعلبة وتناولها مع الإفطار بدلًا من تحضير عصير طبيعي في المنزل، وتحتوي هذه العصائر على مواد حافظة وكمية كبيرة من السكريات.

ينصح بتجنب العصائر المعلبة والقيام بتحضير عصائر طازجة في المنزل للحصول على فوائدها العديدة.

5. المشروبات الجاهزة

يقوم كثير من الأشخاص بشراء المشروبات الجاهزة فى وجبة الإفطار، مثل: الكركديه، والتمر الهندي، والدوم، والخروب، وعرق السوس، لكنها ضارة كون تحضيرها يتم بطريقة غير غير صحية كما انه من السهل صنع هذه المشروبات في المنزل لضمان إعدادها بطريقة آمنة وصحية، وإبقائها خالية من السكر للحفاظ على الصحة.