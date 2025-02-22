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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس البرلمان الأردني يشكر مصر لدعمها الملك عبد الله: "مكانكم في القلب محفوظ"

البرلمان العربي بالقاهرة
البرلمان العربي بالقاهرة
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وجه رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، تحية شكر وتقدير لمصر، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وإعلامًا، لدعمها الموقف الأردني، وذلك خلال كلمته أمام اجتماع البرلمان العربي في القاهرة، اليوم السبت.

وأعرب الصفدي عن اعتزازه بموقف مصر العروبي، قائلاً: "سرّنا في الأردن رؤية المصريين يهبّون لإسناد الموقف الأردني عقب لقاء الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي. لمصر الغالية، موطن الفخر والمروءة، نقول إن مكانكم في القلب محفوظ، فأنتم أهل الوفاء والعروبة."

وأضاف: "نحن في خندق واحد، والدم الذي يجري في عروقنا عروبي لا يساوم على قضايا الأمة، حفظ الله مصر درة الشرق، وأدام عليها الأمن والسلام.

رئيس مجلس النواب الأردني رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي البرلمان العربي الملك عبد الله الثاني