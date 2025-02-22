رئيس جامعة سوهاج يشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج باجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



واوضح النعماني ان الدكتور ايمن عاشور وجه خلال الاجتماع باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة بناءاً علي توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛، و تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، لجرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف النعماني ان الوزير أكد علي ضرورة استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية، و استمرار دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية وتطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم.



وأوضح النعماني انه خلال المجلس تم استعراض تقرير مفصل حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر فبراير الجاري.

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