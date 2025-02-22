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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يسقط أمام وست هام ويمنح ليفربول فرصة ذهبية للتتويج بالدوري الإنجليزي

مباراة أرسنال ضد
مباراة أرسنال ضد وست هام
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سقط فريق أرسنال، مساء اليوم السبت، في فخ الهزيمة أمام نظيره وست هام يونايتد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم وست هام على أرسنال بهدف من الشوط الأول، وذلك عن طريق جارود بوين في الدقيقة 44 بتمريرة من زميله أرون وان بيساكا.

مباراة أرسنال ضد وست هام 

وفي الشوط الثاني، استحوذ أرسنال على الكرة وسيطر على مجريات اللعب، حتى تلقى لاعبه لويس سكيلي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 73 بعد مشاركته بديلًا في الدقيقة 56.

وأجبرت حالة الطرد أرسنال على عدم الضغط على مرمى وست هام بقوة، حيث كانت محاولاته التهديفية على استحياء، لينتهي اللقاء بخسارة الجانرز بنتيجة 1-0.

بهذه الهزيمة، منح أرسنال ليفربول فرصة ذهبية من الاقتراب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد أرسنال عند 53 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف ليفربول المتصدر بـ61 نقطة، بينما رفع وست هام يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر.

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