رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد المكتب الفني والنيابات الإدارية بالغردقة

تفقد المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، المكتب الفني والنيابات الإدارية بمدينة الغردقة.

صاحبهما خلال الزيارة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، و المستشار وفاء حرز - مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، و المستشار يوسف الكومي - مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

وكان في استقبالهما المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بالغردقة يتقدمهم المستشار مصطفى محفوظ - مدير المكتب الفني بالغردقة.

من جانبه حَرصَ المستشار رئيس الهيئة، على توجيه الشكر لوزير العدل، لحرصه على دعم وزارة العدل المتواصل للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يمكنها من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دعائم دولة القانون

كما أكد على الأعضاء بأهمية الاستمرار في بذل الجهد والعطاء لتظل النيابة الإدارية درعًا للوطن في مكافحة الفساد وعوناً لكل صاحب حق.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة قد جاءت على هامش افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمدينة الغردقة صباح اليوم.



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