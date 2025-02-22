بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش تاون يخسر بنتيجة ثقيلة أمام توتنهام

تلقى فريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، هزيمة ثقيلة أمام ضيفه توتنهام هوتسبير برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بورتمان رود، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

غاب سام مرسي عن تشكيل إبسويتش تاون أمام توتنهام، حيث جلس على مقاعد البدلاء، وذلك عقب غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإصابة.

مشاركة سام مرسي في مباراة إبسويتش تاون ضد توتنهام

وشارك سام مرسي بديلًا في مبارة إبسويتش تاون ضد توتنهام، وذلك في الدقيقة 80 بدلًا من زميله كالفين فيليبس، وكانت تشير النتيجة إلى تقدم السبيرز بنتيجة 3-1.

بدأ رفاق سام مرسي بمحاولة تهديفية في الدقيقة السادسة بكرة ليام ديلاب، حيث ارتطمت بالعارضة، قبل أن أن يسجل برينان جونسون جناح توتنهام هدفين في الدقيقتين 18 و26 من صناعة الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وقلص أوماري هاتشينسون الفارق لفريق إبسويتش تاون بهدف في الدقيقة 36، قبل أن يسجل دجيد سبينس ويجان كولوسيفسكي الهدفين الثالث والرابع للفريق اللندني في الدقيقتين 77 و84.

بذلك، شارك سام مرسي في 23 مباراة مع إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع توتنهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ12.