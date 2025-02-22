جمارك مطار القاهرة تحرر 652 محضر ضبط خلال عام 2024

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ٦٥٢ محضر ضبط جمركي خلال عام ٢٠٢٤ المنقضي.

كان للمخدرات المتنوعة نصيب الاسد في نوع ومشمول المضبوطات حيث بلغ ٢٧٤ محضر ضبط ، يليها التليفونات المحمولة والتي بلغت ١٠٥ محضر ضبط جمركي، ٦٦ محضر ضبط لاشياء امنية ، ٦٦ لمستلزمات طبية ، ٥٤ لادوية غالية الثمن، ٣٨ لمستحضرات تجميل ، ٢١ لمعادن ثمينة ، ١٣ محضر ضبط لساعات ،

١١ محضر ضبط ضد ركاب اخفوا عملة أجنبية ولم يفصحوا عنها، ١٠ محاضر ضبط لأشياء تخص الحياة البرية، ٥ محاضر لساعات غالية الثمن ، ومحضر اثار، ٦١ محضر ضبط لبضائع اخرى متنوعة ، مع ملاحظة وجود محاضر مشتركة لاكثر من نوع او مشمول.

يذكر انه تم تحرير أربعة وخمسين محضر ضبط جمركي في شهر ديسمبر الماضي علي مستوي الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة ،

منهم عشرة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (١)

حيث حررت الإدارة الاولي بقيادة محمود عبد النبي مدير الادارة ونائبه علاء شحاتة كل من محاضر الضبط ارقام ١٢٦، ١٢٧، ١٣٢، ١٣٥ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم وحاولوا تهريب اقلام حقن "مونجارو " للتخسيس ، ادوية باهظة الثمن ،٢١ تليفون محمول، ٣٤ تليفون محمول و ٢٠ ايربودز علي الترتيب.

وحررت الإدارة الثانية بقيادة محمد حميدة مدير الادارة ونائبه عمرو عبد المنعم محاضر الضبط ارقام ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم حشيش وشرائط مخدرة ، وكمية من شرائط عقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات ، وتليفونات محمولة علي الترتيب.

بينما حررت الإدارة الثالثة بقيادة محمد حفظي مدير الادارة ونائبه وائل امبابي محاضر الضبط ارقام ١٣١، ١٣٣ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم ٤٠٠ صاروخ العاب نارية ، ٣٣٠ عبوة مستحضرات تجميل. وحرر رجال الإدارة الرابعة محضر ضبط جمركي رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٢٤ ضد راكب بحوزته قبضة حديدية ومنظار يركب على سلاح.

اما في مبني الركاب رقم (٢)

فتم تحرير ثمانية عشر محضر ضبط جمركي ، حررت الإدارة الاولي بقيادة مصطفى الجندي مدير الادارة ونائبه احمد عمر محضر الضبط رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٤ ضد راكب بحوزته كمية من شرائط عقار سولبادين المخدر، وحررت الإدارة الثانية بقيادة صبحي ربيع مدير الادارة ونائبه جمال السيد محاضر الضبط ارقام ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم وحاولوا تهريب كروت فيزا باسماء مختلفة ، كميات من الشعر المستعار، ٢٣١٦ عبوة ادوية بحوزة راكب دبلوماسي بعد التنسيق مع الخارجية ، ٢٠ تليفون محمول ، ٣٧ عبوة مخدرات متنوعة ، كمية من مستلزمات الجراحة. بينما حرر رجال الإدارة الثالثة بقيادة احمد حسن الحكش مدير الإدارة ونائبه هاني ابو طالب محاضر الضبط ارقام ٢٠٢، ٢٠٧، ٢١٣، ٢١٥، ٢١٦ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم مستلزمات كمبيوتر ، ساعات روليكس ، ٢٨٤٠ عبوة دوائية و ٩٢ تليفون محمول بحوزة راكب دبلوماسي بعد التنسيق مع الخارجية ايضا، كمية من المخدرات والأدوية المخدرة. وأخيرا حررت الادارة الرابعة بقيادة احمد عبد الهادي مدير الادارة ونائبه اكرامي احمد محاضر الضبط ارقام ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٧ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم عشرة تليفونات ، ٩٤٠ قرص مخدر ، عبوات مخدرة ، ٣٣ تليفون محمول ، ٢٦ عبوة دوائية مدرجة بجداول المخدرات.

وفي مبني الركاب رقم (٣)

تم تحرير ستة وعشرون محضر ضبط جمركي ، حررت الإدارة الأولي بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الادارة ونائبه تامر قاسم سبعة محاضر منهم بارقام ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٨٤ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم ١٠ ايفون ، ١٦ كجم شعر طبيعي ، سيف معدني محظور حيازته ، ٤٤٨ عبوة مستحضرات تجميل و ٢٠٠ شريط دوائي ، خنجرين محظور حيازتهما ، سيف وبلطه وقبضة حديدية محظور حيازتهم ، ١٦١٤ عبوة سجائر إلكترونية ومستلزماتها وعشرة تليفونات.

وحررت الإدارة الثانية بقيادة سيد ممدوح مدير الادارة ونائبه احمد ابو بكر محاضر الضبط ارقام ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٢، ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم ١٣ ايفون ، ٣٥٥ عبوة مستحضرات تجميل ، ٣٠ تليفون محمول ، ٣٢٩٥ عبوة ووحدة مستلزمات جراحية ، ٣٨٤ قرص مخدر ، شرائط لادوية مخدرة ، ٤٣ كجم من الشعر الطبيعي.

بينما حررت الادارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب مدير الادارة ونائبته اميرة طلبة محاضر الضبط ارقام ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨٨ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم ٣٣٠ قرص مخدر ، ٨ مطواة و ٣ خنجر محظور حيازتهم و ١١٨ قرص مخدر ، ١٩٠ باروكة شعر مستعار.

وحررت الادارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الادارة ونائبه احمد فؤاد محاضر الضبط ارقام ٢٦٩، ٢٧٣، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم وحاولوا تهريب ٣٥٠ جهاز وعبوة خاصة بمستلزمات الاسنان ، خنجر محظور حيازته ، ستون قرص مخدر ، ١٥٠ قلم حقن مونجارو ، ٤٠٠ قرص مخدر ، عملة اثرية ، ٨٤ ساعة يد وخمسة تليفون محمول، ٦١ ساعة يد وستة تليفونات محمولة، ٢٨٥ قطعة غيار سيارات.

اما في الصالة الموسمية

فتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠٢٤ بواسطة رجال الادارة الأولي بقيادة جهاد الوكيل مدير الادارة وكل من مدحت عبد الصبور و ايهاب عميرة نائبا المدير ضد راكب بحوزته مشغولات ذهبية مرصعة بالالماس.

تأتي تلك الإنجازات في ظل تنفيذ القوانين باسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الاخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولي التهريب ومخالفي القوانين. ايضا تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الادارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة السيد نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك الاستاذ شريف الكيلاني ودعم ومساندة من السيد وزير المالية الاستاذ احمد كجوك.

يذكر أن الغرامات والتعويضات المحصلة في الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة خلال الفترة من ٢٠٢١ وحتي ٢٠٢٤ تخطت السبعمائة وعشرة مليون جنيه ، هذا بخلاف الضرائب والرسوم المستحقة لوزارة المالية وايضا بخلاف الغرامات والتعويضات والرسوم المستحقة للوزارات الاخيرة وابرزها وزارة التجارة.