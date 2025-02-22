مصرع طالب ثانوي دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

لقي طالب ثانوي، اليوم مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره طريق السرب طاميه الزراعي، بمحافظة الفيوم، أثناء عودته من المدرسة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة تسير بسرعه جنونية، بطريق السرب طاميه الزراعي بدائرة المركز .



على الفور انتقل ضباط مركز شرطة طاميه إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور شخص يدعى" أحمد عيد ابراهيم"طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي ( 17سنة) ومقيم بقريه الروبيات بدائرة قسم شرطة طاميه، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى طاميه المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الحادث والقبض عليه.