روجرز يقود استون فيلا أمام تشيلسي فى الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب أوناي إيمري عن التشكيلة الأساسية لنادي أستون فيلا في المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب فيلا بارك.

التشكيلة الأساسية لأستون فيلا:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش - كونسا - مينجز - ماتسين

خط الوسط: جون ماكجين - يوري تيليمانس - أستينسيو - جاكوب رامسي

خط الهجوم: مورغان روجرز - أولي واتكينز

البدلاء:

أولسن - زينس - دين - حارسيا - بوجارد - بابلي ماتين - راجفورد - ألبا

مواجهة قوية بين الفريقين، حيث يسعى أستون فيلا لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في المربع الذهبي، بينما يبحث تشيلسي عن انتصار يعزز حظوظه في المنافسة على المقاعد الأوروبية.