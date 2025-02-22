ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

روجرز يقود استون فيلا أمام تشيلسي فى الدوري الإنجليزي

استون فيلا
استون فيلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المدرب أوناي إيمري عن التشكيلة الأساسية لنادي أستون فيلا في المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب فيلا بارك.

التشكيلة الأساسية لأستون فيلا:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش - كونسا - مينجز - ماتسين

خط الوسط: جون ماكجين - يوري تيليمانس - أستينسيو - جاكوب رامسي

خط الهجوم: مورغان روجرز - أولي واتكينز

 البدلاء:
أولسن - زينس - دين - حارسيا - بوجارد - بابلي ماتين - راجفورد - ألبا

مواجهة قوية بين الفريقين، حيث يسعى أستون فيلا لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في المربع الذهبي، بينما يبحث تشيلسي عن انتصار يعزز حظوظه في المنافسة على المقاعد الأوروبية.

أستون فيلا الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز المقاعد الأوروبية المواجهة المرتقبة أولى واتكينز تشيلسي حراسة المرمى