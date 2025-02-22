مركز أورام الفيوم يجرى أول عملية كي بالتبريد للأعصاب الضلعية لعلاج الآلام المزمنة

حققت وحدة علاج الألم بمركز الأورام، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، إنجازًا طبيًا رائدًا هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث تم إجراء أول عملية كي بالتبريد للأعصاب الضلعية لعلاج الآلام المزمنة الشديدة بعد جراحة بالصدر داخل المركز .

وقال الدكتور صلاح ابوطالب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، أن العملية أجراها الدكتور أشرف خليل، رئيس وحدة علاج الألم واستشاري علاج الألم وألم العمود الفقري والمفاصل، بمشاركة الدكتورة دينا الحادقة، استشاري التخدير بالمركز والتى تعد هى العملية الأولى من نوعها التى تمت بالمركز نظرا لصعوبتها وخطورتها الدقيقة، مشيرا الى أن المركز يسعى للتطوير من نفسه دائما حرصا من مجلس الادارة على تقديم الدعم والخدمة لأهالى الفيوم خاصة وأبناء الصعيد عامة لأن المركز يخدم قطاع عريض من المرضى على مستوى شمال الصعيد، حيث انه يوفر على مرضى السرطان العناء من مشقة السفراء الى المعهد القومى للأورام بالقاهرة ويخفف العبء المادى عليهم .

وأضاف "ابوطالب" أن هذا الإنجاز يأتى في إطار التطوير المستمر الذي يشهده المركز، وحرص المركز دائما على إدخال أحدث التقنيات الطبية، مما يسهم في تخفيف معاناة المرضى، وفي ظل الدعم المستمرمن الدكتورصلاح أبو طالب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، والدكتورة دينا الحادقة، المدير التنفيذي للمركز، وبدعم من تبرعات أهل الخير الدائمين للعطاء بالمركز للوقوف بجانب المرضى الغير قادرين على نفقات العلاج وخاصةا أن علاج الاورام تكلفته عالية لا يقدرعليها البسطاء .

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