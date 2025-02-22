بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب إنزو ماريسكا عن التشكيلة الأساسية لنادي تشيلسي التي تخوض المواجهة المرتقبة أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب فيلا بارك.

التشكيلة الأساسية لتشيلسي:

حراسة المرمى: يورجينسن

خط الدفاع: مالو جوستو - ريس جيمس - تشالوباه - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - بيدرو نيتو - كريستوفر نكونكو

البدلاء :سانشيز - أشيامبونغ - صامويل سميث - توسين - ديوسبري هال - أموجو - سانشو - جورج - مهويكا

مواجهة قوية منتظرة بين تشيلسي وأستون فيلا، حيث يسعى البلوز لاستعادة نغمة الانتصارات، بينما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على المقاعد الأوروبية