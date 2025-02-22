شاهد .. وزير الدفاع يشهد مراسم الاحتفال بتكريم عدد من قادة القوات المسلحة

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة إعتباراً من يناير 2025 ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لما قدموه من جهود مخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما قدمته لهم من دعم مكنهم من أداء مهامهم المكلفين بها على أكمل وجه ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً برجالها نموذجاً فريداً فى التضحية بالغالى والنفيس دفاعاً عن أمن مصر وإستقرارها .

وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه ، مشيداً بالقادة المكرمين ودورهم فى الإرتقاء بمستوى التدريب القتالى لكافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف .

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر أن القوات المسلحة ستظل بعطاء أبنائها المخلصين وفيةً للأمانة المقدسة فى صون مقدرات الوطن والزود عن ترابه ، وأن مسئولية القيادة ونقلها من جيلٍ إلى جيل من التقاليد العسكرية التى تحرص عليها القوات المسلحة لتظل المدرسة العليا للوطنية وميداناً للتضحية والعطاء

كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى لتوفير المناخ المناسب لاستكمال مسيرة العمل بكل تفانٍ وإخلاص .

