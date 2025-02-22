حفل تخريج دفعة 2023/2024 في كلية طب عين شمس.. صور

شهد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، و الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، احتفالية مميزة بتخريج دفعة 2023/2024 من طلاب كلية الطب بجامعة عين شمس.

أعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال الاحتفالية عن فخره واعتزازه بالثروة الشبابية التي تمتلكها مصر، مشيدا بدور الخريجين في تعزيز المنظومة الطبية.

وأشار إلى أن خريجي الطب هم "كتائب الجيش الأبيض" الذين أثبتوا كفاءتهم خلال جائحة كورونا، مشيدًا بتميز الأطباء المصريين عالميا، خاصة خريجي كلية الطب بجامعة عين شمس.

كما استعرض فى كلمته القدرات الهائلة التي تمتلكها الكلية ومدينة عين شمس الطبية، والتي ساهمت في إدخال أحدث التدخلات الطبية والجراحية بالتزامن مع التطورات العالمية، من بينها أول جراحة قلب وقسطرة ودعامات للقلب في مصر، وأول وحدة رعاية مركزة للقلب، وأول وحدة للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العديد من الجراحات الدقيقة. وأكد أن الكلية لا تزال تواصل تطوير وحداتها الطبية لتقديم خدمات متطورة وفق أعلى المعايير.

واختتم كلمته بالتأكيد على إهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة سبل الدعم للأطباء، سواء من حيث تحسين الدخل أو التأهيل الطبي، إلى جانب إقرار قانون المسؤولية الطبية لضمان بيئة عمل عادلة ومُحفزة للكوادر الطبية.

ثّمن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الجهد الكبير والتفاني الذي بذله الخريجون للوصول إلى هذا اليوم ، مؤكدًا أن مهنة الطب تُعد من أهم المهن وأسمى الرسالات الإنسانية، حيث تتعامل مع آلام الإنسان في أكثر لحظاته ضعفًا، سواء نفسيًا أو ماديًا.

وأضاف أن مهنة الطب تتطلب مهارات خاصة في التعامل مع مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية، إلى جانب الالتزام بالتعلم المستمر والتطوير الذاتي لمواكبة المستجدات الطبية. وأكد أن الطبيب الناجح هو من يدرك أن الطب ليس مجرد مهنة، بل رسالة نبيلة تتطلب الإخلاص والتفاني لخدمة المرضى والمجتمع.

وتمنى للخريجين التفوق والنجاح في مسيرتهم المهنية، داعيًا إياهم إلى الإلتزام بقيم المهنة والاستمرار في التعلم والتطوير، ليكونوا دائمًا على قدر المسؤولية في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة.

وجّه الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، كلمته إلى الخريجين مؤكدًا أن مهنة الطب كانت ولا تزال وستظل المهنة الأهم الأسمى في الحياة، لما تحمله من رسالة إنسانية سامية.

وشدد على ضرورة أن يدرك الأطباء الجدد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرًا إلى أن الإيمان بعظمة هذه المهنة هو الأساس في تحقيق النجاح والتميز. وأكد أن الالتزام والأخلاق المهنية والتطوير المستمر هي ركائز الطبيب الناجح، داعيًا الخريجين إلى أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية العظيمة، وأن يسعوا دائمًا لخدمة الإنسانية بكل تفانٍ وإخلاص.

وأشار خلال كلمته الى أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل أب وأم حلموا طويلا برؤية أبنائهم في هذا المكان، كما أنه فرحة غامرة الأساتذة الذين كانوا شركاء في رحلتهم العلمية والمهنية.

ووجهت الدكتورة شيرين غالب، التحية والتقدير لقيادات جامعة عين شمس والحضور الكريم، كما هنأت الخريجين وأسرهم، معربة عن اعتزازها بجهودهم وتفانيهم للوصول إلى هذه اللحظة المميزة.

واختتمت كلمتها بتأدية قسم الأطباء، وردده الخريجون من خلفها في مشهد مهيب.

فى ختام الحفل تم تكريم الخريجين وتسليمهم شهاداتهم والتقاط الصور التذكارية.