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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دبلوماسية أمريكية سابقة: ترامب طرح أفكارًا عن غزة بعضها مثير للجدل

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة
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قالت السفيرة جينا وينستانلي، دبلوماسية أمريكية سابقة، إن الرئيس الأمريكي ترامب أكد أنه رغم تصريحاته التي أدلى بها إنه لن يفرض خطته بشأن قطاع غزة، بعد أن أوضح المجتمع الدولي ورأي في اقتراحه الذي لم يكن هناك خطة إنما هو كان مجرد اقتراح لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت «وينستانلي» خلال مداخلة عبر فيديو ZOOM، مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، :«مضينا قدمًا الى ما كان يتوقعه الآخرون، وأصبح هناك وقف إطلاق النار لكن اقتراح الرئيس ترامب مفاجئًا للغاية وأنه قام باستطلاع وجهة نظر أشخاص عما ينطوي عليه من ناحية الخطوات التالية تجاه غزة وأنه كان هناك خطة يمكن تنفيذها وهذا مماثل تمامًا لما يحدث في أوروبا وأوكرانيًا على وجه التحديد .

وتابعت :  من المهم أن نأخذ في الحسبان ما يحدث كدافع في الشرق الأوسط، مؤكدة أن اقتراح ترامب لن ينفع، إذا ما تم تنفيذه على أرض الواقع».

وعلقت على تصريحات ترامب عن غزة، بالحديث عن فرض خطته هناك، أن هذا يشير إلى أن حلفائنا القريبين منا، في الإقليم قاموا بعمل محادثات مع الإدارة الأمريكية موضحة أن هذا الاقتراح الخاص بالإدارة لن يمض قدمًا ولكن الرئيس ترامب طرح أفكار كثيرة في الفترة الحالية وبعضها كان مثيرًا للجدل وكانت هناك ردة فعل كبيرة عالمية تجاه مقترحاته.

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