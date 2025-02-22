محافظ كفرالشيخ يكرم فريق عمل الإدارة العامة للتخطيط

كرّم، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، فريق عمل الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، برئاسة المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم المتميزة في أداء عملهم وإنجازه على الوجه الأمثل، والانتهاء من إعداد بيان التنمية المحلية لإنتاج الأحوزة العمرانية للعزب بنطاق المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود أعضاء الإدارة، خاصة فريق عمل مشروع الحصر والاستدلال للكتل العمرانية الواردة في بيان التنمية المحلية لعام 2018 والمحدث بنهاية 2024، حيث تم الانتهاء من لوحات الحصر والاستدلال (نموذج 5) لكافة مراكز المحافظة، وتم تسليمها للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإنتاج لوحات الأحوزة العمرانية لهذه التجمعات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

ووجه بالاستمرار في هذا الأداء المتميز لاستكمال باقي المشروعات بما يخدم الأهالي، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم كل من بذلوا جهدًا للإرتقاء بمحافظتنا الغالية.

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