محافظ سوهاج يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة المنشأة

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم، جولة ميدانية بعدد من الشوارع بمدينة المنشاة، وتفقد سير العمل بالوحدة الصحية بقرية بلصفورة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة المنشاة، هلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج .

تضمنت الجولة تفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة المنشاة، وتفقد موقف سيارات الأجرة، وكوبري المشاة أعلى السكة الحديد، وتلاحظ للمحافظ سوء حالة الطرق بالمدينة، موجها بتمهيدها ورفع كفاءتها لحين الانتهاء من أعمال المرافق والبدء في الرصف، كما وجه برفع كفاءة كوبري المشاة وتحسين مستوى النظافة والإضاءة به، على أن يتم تعيين خدمات لمدة 24 ساعة للإشراف على الكوبري .

التقى المحافظ خلال الجولة عددا من الأهالي من أبناء مدينة المنشاة، واستمع إلى مطالبهم، والتي تمثلت في سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، ورصف الطرق الداخلية، وزيادة أعداد سيارات الأجرة من المنشاة إلى سوهاج، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في موعد لا يتجاوز 30 مارس المقبل، يتبعه مباشرة البدء في أعمال الرصف والتجميل بالمدينة

ووجه رئيس المدينة بالعمل الميداني وأن أداؤه سيكون في هذه المرحلة محل تقييم لتردي أوضاع بعض الشوارع والخدمات المقدمة للمواطنين .

وفي طريق عودته إلى مدينة سوهاج تفقد المحافظ سير العمل بالوحدة الصحية بقرية "بلصفورة " التابعة لمركز سوهاج، ووجه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل بدون إذن مسبق أو مبرر، وفي استجابة لمطالب أهالي القرية وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتكليف مدير عام الطب الوقائي بالمديرية بالانتقال إلى الوحدة وحصر جميع الاحتياجات وتوفيرها فورا .

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