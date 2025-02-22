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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة المنشاة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة المنشاة، وذلك ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، والنائب عبد الحكيم العش عضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة المنشاة.

يأتى افتتاح السوق، اليوم، في إطار جهود الدولة ورؤية القيادة السياسية للتوسع في هذه الأسواق والمعارض، والتي تهدف إلى مكافحة غلاء الأسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية، وجميع احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة للمواطنين.

شهد السوق إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين رحبوا بهذه المبادرة التي توفر لهم السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التجارية الأخرى، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع السلع الغذائية، واللحوم، والأسماك، والمواد الأساسية، مما يسهم في تلبية احتياجات الأسر بأسعار أقل، ويستمر على مدار يومي السبت والأحد، وفى حالة الإقبال الشديد سوف يتم مده إلى ما بعد يوم الأحد.

و أشار "سراج" إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور الدولة في تقديم الخدمات التي تسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، لافتا أن سوق المنشاة هو الخامس من نوعه على مستوى المحافظة بعد أسواق طما وساقلتة وسوهاج وجرجا، مشيرا إلى أن المحافظة ستوالي افتتاح الأسواق والمعارض بجميع أنحاء المحافظة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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