باير ليفركوزن يواصل مطاردة بايرن ميونخ بفوز على هولشتاين كيل

فاز فريق باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو على نظيره هولشتاين كيل بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب هولشتاين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

تقدم باتريك شيك مبكرًا لفريق باير ليفركوزن بهدف في الدقيقة التاسعة من صناعة المغربي أمين عدلي.

أمين عدلي يقود باير ليفركوزن للفوز على هولشتاين كيل

وجاء دور أمين عدلي قبل نهاية الشوط الأول، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45 بتمريرة سحرية من فلوريان فيرتز.

واستمرت كتيبة تشابي ألونسو في الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات اللعب، لكن دون جدوى في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لصالح باير ليفركوزن.

بهذا الفوز، يواصل باير ليفركوزن مطاردة بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني، بتقليص فارق النقاط.

بتلك النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 50 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، خلف بايرن ميونخ المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما تواجد هولشتاين كيل في المركز الثامن عشر والأخير بـ13 نقطة.