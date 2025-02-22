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السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة الصحفيين تفتح باب الترشح لجوائز الصحافة المصرية لعام 2024

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أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2024، لتكريم أفضل الأعمال الصحفية المنشورة خلال العام، وذلك بدءًا من الثلاثاء 25 فبراير وحتى الثلاثاء 11 مارس 2025.

وتشمل المسابقة عشرة فروع رئيسية، من بينها التحقيقات الصحفية، الحوارات، الإخراج والتصميم، التصوير، الكاريكاتير، والصحافة المتخصصة. كما تتضمن 12 جائزة خاصة تحمل أسماء رموز الصحافة المصرية، مثل جوائز إحسان عبد القدوس للسبق الصحفي، وأحمد رجب للكتابة الساخرة، ومحمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية.

وتُمنح كل جائزة بقيمة لا تقل عن 30 ألف جنيه، باستثناء بعض الفروع التي تضم جائزتين، فيما تصل قيمة جائزة منير عامر لشباب الصحفيين إلى 50 ألف جنيه.

ودعت النقابة الصحفيين الأعضاء إلى تقديم أعمالهم بمقر النقابة وفق الشروط المعلنة، تمهيدًا لإعلان القائمة القصيرة للفائزين قبل حفل التكريم الرسمي.

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2024 لتكريم أفضل الأعمال الصحفية المنشورة خلال العام وذلك بدء ا من الثلاثاء 25 فبراير وحتى الثلاثاء 11 مارس 2025