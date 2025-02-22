نقابة الصحفيين تفتح باب الترشح لجوائز الصحافة المصرية لعام 2024

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2024، لتكريم أفضل الأعمال الصحفية المنشورة خلال العام، وذلك بدءًا من الثلاثاء 25 فبراير وحتى الثلاثاء 11 مارس 2025.

وتشمل المسابقة عشرة فروع رئيسية، من بينها التحقيقات الصحفية، الحوارات، الإخراج والتصميم، التصوير، الكاريكاتير، والصحافة المتخصصة. كما تتضمن 12 جائزة خاصة تحمل أسماء رموز الصحافة المصرية، مثل جوائز إحسان عبد القدوس للسبق الصحفي، وأحمد رجب للكتابة الساخرة، ومحمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية.

وتُمنح كل جائزة بقيمة لا تقل عن 30 ألف جنيه، باستثناء بعض الفروع التي تضم جائزتين، فيما تصل قيمة جائزة منير عامر لشباب الصحفيين إلى 50 ألف جنيه.

ودعت النقابة الصحفيين الأعضاء إلى تقديم أعمالهم بمقر النقابة وفق الشروط المعلنة، تمهيدًا لإعلان القائمة القصيرة للفائزين قبل حفل التكريم الرسمي.