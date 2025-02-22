الجونة يستعيد انتصاراته بهدفين نظيفين أمام سيراميكا بالدوري

استطاع فريق الجونة استعادة انتصاراته مرة أخرى وذلك بعد عدة خسائر متتالية خلال الدوري المصري الجاري .

فقد حقق الجونة فوزا ثمينا على نظيره سيراميكا كليوباترا، خلال مباراة جمعتهم ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، بهدفين دون رد .

وكان قد انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الجونة على نظيره سيراميكا بهدف نظيف احرزه احمد مجدي كهربا لاعب الجونة.

ليقم أوجو صامويل لاعب الجونة بإحراز الهدف الثاني للفريق خلال الشوط الثاني من المباراة ، والحسم بنتيجة لصالح فريق الجونة.

ودخل الجونة المباراة محتلا المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، فيما دخل سيراميكا كليوباترا محتلا المركز السابع برصيد 21 نقطة.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي - أحمد العش -أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد - نور السيد - حفيظ.

خط الهجوم: حسونة - أوجو صامويل - أكيم.