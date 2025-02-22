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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومى لـ ميلان أمام تورينو في الدوري الإيطالي

فريق ميلان
فريق ميلان
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أعلن نادي إي سي ميلان عن تشكيلته  ستخوض مواجهة تورينو ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي - السيريا آ، والتي تقام على ملعب تورينو الأولمبي.

التشكيلة الأساسية لميلان:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: خيمينيز - مالك ثياو - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى - تيجاني رايندرز

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - جواو فيليكس - رافائيل لياو - خيمينيز

مباراة قوية تنتظر ميلان، حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة على مراكز القمة في الدوري الإيطالي، بينما يطمح تورينو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

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