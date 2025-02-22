ديربي القناة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة المصري والإسماعيلي

سيطر التعادل السلبي على مباراة المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلى، باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة للدورى .

حاول كلا الفريقين خطف نقاط الآخر في الدوري وإحراز أهداف إلا ان جميع محاولاتهم باءت بالفشل كان قد اعلن على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي.

دخل المصري المباراة بالتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدى - محمد هاشم - حسن على

خط الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف -عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: كريم بامبو - صلاح محسن - جون ايبوكا.

تضم قائمة البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي، خالد صبحي، عمرو سعداوي، خالد الغندور، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، أحمد شرف، فخر الدين بن يوسف.

ودخل الإسماعيلي بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، عبد الله السعيد.

خط الوسط: حاتم سكر، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: نادر فرج، مروان حمدي، محمد زيدان.