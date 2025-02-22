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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القمة 129.. العرضة تحرم إمام عاشور من هدف التقدم للأهلي في شباك الزمالك

أرشيفية
أرشيفية
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حرمت العارضة النادي الأهلي من تسجيل هدف التقدم في مرمى الغريم التقليدي الزمالك  بالمباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسدد إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة 16 لامست يد محمد عواد حارس الزمالك وارتدت من العارضة.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية -  إمام عاشور - أحمد رضا .

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد عبد الله - جراديشار. 
ويجلس على دكة البدلاء: وسام أبو على - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - مصطفى العش - محمد هاني - مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أشرف بن شرقي.

تشكيل الزمالك 

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" -صلاح الدين مصدق .

خط الوسط:  نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وأحمد الجفالي ومصطفى شلبي وناصر منسي وحسام أشرف.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثال برصيد 27 نقطة. 

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