عمر العبداللات يحيي حفل افتتاح ملعب بنغازي الدولي بحضور نجوم كرة القدم العالميين

أحيا النجم العربي الفنان عمر العبداللات حفل افتتاح ستاد بنغازي الدولي في ليبيا بحضور نخبة من أهم نجوم كرة القدم العالميين، وبحضور جماهيري كبير، كانوا شاهدين على إعادة افتتاح أحد أحدث ملاعب كرة القدم العالمية.

تألق الفنان عمر العبداللات وظهر فوق مسرح مبهر تم تجهيزه خصيصا وسط موثرات بصرية مبهرة وقدم أغنية خاصة من كلماته وألحانه وتوزيع محمد القيسي بمناسبة حفل الإفتتاح التي تغنى بها لشعب ليبيا، مشيداً بوحدتهم وفخرهم بوطنهم وإصرارهم على بناء ليبيا بعزيمتهم وإصرارهم وإعادتها إلى المحافل الدولية ، وعلى وقع صوته ، شهد العالم حضور المئات من الشخصيات الرياضية الشهيرة، التي شاركت في مبارة ودية في لعبة كرة القدم ، إيذاناً بعودة الحياة للملعب الكروي الذي يعد أيقونة حضارية رياضية ثقافية ، في مدينة بنغازي المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي لفتة إنسانية مميزة، أعلن مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم خليفة أن عائدات حجز التذاكر للاحتفال ستُخصص لعلاج الأطفال مرضى الأورام في ليبيا، ليُظهر هذا الحدث الكبير التزام السلطات بدعم القضايا الإنسانية بالتوازي مع المشاريع التنموية الرياضية .

ومن أبرز نجوم كرة القدم العالميين، الذين شاركوا في حفل افتتاح ملعب بنغازي الدولي، البرازيلي روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد، والفرنسي دافيد تريزيغيه مهاجم يوفنتوس الإيطالي سابقاً، بجانب النجم الإنجليزي مايكل أوين الفائز بالكرة الذهبية العام 2001، كما تواجد النجمين البرتغاليين لويس فيغو وولويس ناني، والكاميروين صامويل ايتو، والهولنديان باتريك كلوفيرت وكلارنس سيدورف، والحارس الألماني ينز ليمان، والمدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي بطل العالم 2006، والإسباني ميشيل سالغادو، وحارس مرمى البرازيل السابق جوليو سيزار نجم إنتر ميلان ومنتخب السامبا السابق، والانجليزي جون تيري.



https://youtu.be/9zT3C_BkYIY