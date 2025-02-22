مستشار النمسا يعتزل العمل السياسي

قرر المستشار النمساوي ووزير الخارجية، ألكسندر شالينبرج، اعتزال العمل السياسي بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال شالينبرج، في بيان له اليوم السبت، إنه يعتزل السياسة نهائيا بعد أكثر من ست سنوات قضاها في الحكومة الفيدرالية، حيث لن يكون عضوا في الائتلاف المقبل.

وأضاف أنه أبلغ بالفعل رئيس حزب "الشعب" النمساوي كريستيان شتوكر بهذا الأمر في بداية الأسبوع.

ووصف شالينبرج القرار بأنه "مدروس جيدا"، حيث إنه كان يختمر في ذهنه منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن "العمل لصالح شعب النمسا وتحمل المسؤولية كان ولا يزال أعظم شرف في حياتي.. وأنا ممتن للغاية لهذه الفترة التي قضيتها في خدمة البلاد".

وأصبح شالنبيرج وزيرا للخارجية في عام 2019، وهو المنصب الذي شغله بشكل مستمر تقريبًا منذ ذلك الحين كما شغل منصب المستشار المؤقت مرتين.