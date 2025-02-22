أسيك الإيفواري يتوج بالنسخة الأولى من بطولة زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة

توج نادي أسيك الإيفواري بالنسخة الأولى من بطولة دوري زد الدولية للناشئين (ZED International League) تحت 15 سنة بعدما جمع 13 نقطة خلال مشوار البطولة، ليحل في المركز الأول، يليه نادي كولومبس كرو في المركز الثاني بعدد 11 نقطة، وفيسيل كوبي في المركز الثالث بعدد 6 نقاط، وحل المركز الرابع من نصيب نادي أستون فيلا بعدما حصد 4 نقاط، يليه زد إف سي في المركز الخامس بنفس عدد النقاط، وجاء نادي الأهلي في المركز السادس والأخير بعدما جمع نقطتين.



وفي حفل ختام بطولة دوري زد الدولية للناشئين، الذي أقيم بمجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد، بحضور كل من هيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذى لأورا ديفلوبرز إيجيبت، والكابتن علي أبو النصر مدير تطوير كرة القدم بــزد إف سي، حصل اللاعب سارمبي تشيك تيدياني من نادي أسيك على جائزة أفضل حارس مرمى، ومُنحت الجائزة هذا العام تحت اسم الراحل الكابتن خالد سامي، مدرب حراس المرمى في قطاع الناشئين في البطولة، كما حصل اللاعب جميل دانجاجي من نادي كولومبس كرو على جائزة هداف البطولة، بينما حصل اللاعب دومبيا بيما من نادي أسيك على جائزة أفضل لاعب، و حصل فريق فيسيل كوبي علي جائزة اللعب النظيف وأشاد المشاركون بمستوى تنظيم البطولة وكذلك مستوى مجمع ملاعب زد، كما أثنوا على اهتمام إدارة نادي زد الرياضي بظهور البطولة بشكل احترافي يليق بالكرة المصرية.



وانطلقت بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، يوم 18 من الشهر الحالي، بمشاركة 130 لاعبًا من 6 أندية محلية وأجنبية وهم: الأهلي المصري، وزد إف سي، وأستون فيلا الإنجليزي، وكولومبوس كرو الأمريكي، وفيسيل كوبي الياباني، وأسيك الإيفواري، وأقيمت البطولة بنظام الدوري لمنح الفرصة لكل الفرق المشاركة لمواجهة بعضها لاكتساب الخبرات، ويفوز صاحب أكبر عدد من النقاط بالبطولة، وفي حال التساوي في النقاط يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الخاص بكل فريق بحيث يتفوق صاحب أعلى فارق أهداف.



وتعليقًا على البطولة قال الكابتن علي أبو النصر مدير تطوير كرة القدم بــزد إف سي، "إن الفرق المشاركة كانت حريصة على تقديم أداء قوي طوال مباريات البطولة وسعت للفوز وتحقيق اللقب، مما انعكس على قوة المنافسات وظهر اللاعبون بمستوى بدني وفني مميز مما يحقق الهدف من البطولة وهو تطوير مستوى اللاعبين ومنحهم فرصة للاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة، ومنح الفرصة لاكتشاف مواهب من الناشئين سيصبحوا نجومًا في المستقبل".



ويعد نادي زد الرياضي، هو النادي المصري الوحيد الذي ينظم بطولات دولية للناشئين والشباب بمشاركة أندية كبرى من كافة القارات، أبرزها بطولة كأس زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، وبطولة كأس زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، وذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لإعداد أقوى قاعدة ناشئين في مصر لإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر لتحقيق أداء إيجابي في البطولات القارية والعالمية، وتأهيل لاعبين للاحتراف الخارجي.



