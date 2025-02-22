في غياب أحمد عبد القادر.. قطر يخسر من الغرافة بالدوري القطري

تلقى فريق قطر، الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبد القادر، هزيمة من نظيره الغرافة برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد ثاني بن جاسم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

افتتح الغرافة التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق محمد مونتاري، قبل أن يضيف زميله ياسين براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

تاو يصنع هدفًا في ظل غياب أحمد عبد القادر عن مباراة الغرافة ضد قطر

وقلص ماتياس ناني لاعب الغرافة الفارق لصالح زملاء أحمد عبد القادر، بهدف عكسي في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، صنع بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي السابق هدف التعادل في الدقيقة 52 لزميله كارلينيوس.

وأعاد سيدو سانو أصحاب الأرض للمقدمة من جديد بهدف ثالث في الدقيقة 59، ثم اختتم رودريجو مورينو الرباعية في الدقيقة 73.

شهدت المباراة غياب أحمد عبد القادر عن صفوف قطر؛ للإصابة التي لحقت به قبل مباراة الأهلي الماضية في الدوري القطري.

خاض أحمد عبد القادر 11 مباراة مع فريق قطر في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

انضم أحمد عبد القادر إلى نادي قطر قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد قطر عند 19 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما رفع الغرافة رصيده إلى 34 نقطة في وصافة الترتيب مؤقتًا.