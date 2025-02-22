آخر التطورات من أمام معبر رفح

رصد أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، آخر تطورات المشهد من أمام معبر رفح، أن منفذ رفح البري متمثل في هيئة الإسعاف المصرية المتمركزة على مدار الساعة، والتي استقبلت دفعة الـ 20 الخاصة بالمرضى والجرحى، كان عددها تقدر بـ37 مريض وجريح.

تابع «عماد» خلال رسالة على الهواء مباشرة، مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال تغطية خاصة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جميع الحالات خضعت للتشخيص المبدئي ثم بعد ذلك تم تحويلهم إلى المستشفيات المصرية، من بينهم مستشفى كفر الشيخ الجامعي، موضحا أن هناك استعدادات خاصة التي تدفع بها وزارة الصحة المصرية سواء الأطقم الطبية التي تتناوب على مدار الساعة لاستقبال الجرحى والمصابين.

أوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح أن بهذه الدفعة تتخطى أعداد الجرحى والمرضي 760 مريضا ومصابا فلسطينيًا تم تحويلهم إلى المستشفيات المصرية بشكل كامل لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن بداية كل أسبوع المعابر الإسرائيلي، معبر كرم أبو سالم، ومعبر العوجة هم في عطلة رسمية، وبالتالي لم تنفذ أي مساعدات إنسانية على مدار هذا اليوم، وهذا من العراقيل التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على آلية إنفاذ المساعدات الإنسانية دون الالتفات إلى الحاجة المُلحة للمساعدات التي تصطفوا أمام معبر رفح بالعشرات.