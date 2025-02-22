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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية: لا تهاون مع المتعدين على حرم الطريق

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بإستمرار تكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة على حرم الشوارع فضلاً عن مراجعة تراخيص المحال التجارية ، مشدداً على عدم السماح لأصحابها بالتعدي على الطريق العام والتي تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين.

وأضاف : "مستمرون في شن الحملات اليومية حتي يتم القضاء نهائيا على كافة المظاهر العشوائية بالمحافظة".

من جانبها شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح وأحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، والتي شملت منطقة ميدان عرابي والمحطة وشارع البوسطة وتم التنبيه على أصحاب المحال بشارع البوسطة بالإلتزام بالأماكن الصرح بها وكذلك أمام عمر أفندي.

كما قاد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق حملات مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة ، شملت منطقة المبرة وشارع الأستاد بكورينش الجامعة ومنطقة القناطر التسعة وشارع الحمام ، وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والكراسي والترابيزات والاستندات الحديدية، وتم التحفظ عليهم بالمخازن وتطبيق القانون على المخالفين.

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