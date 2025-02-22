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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل لم تصدر تعليمات لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

أسري فلسطينيين
أسري فلسطينيين
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أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه لم تصدر بعد تعليمات من القيادة السياسية لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول قوله، أنه تم تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ضمن اتفاق تبادل الأسري مع حركة حماس، إلى ما بعد المشاورات الأمنية التي سيرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الهيئة نقلا عن مصادر أنه سيتم تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى انعقاد الاجتماع الأمني مساء اليوم السبت.

وتابعت المصادر أنه سيتخذ قرار بشأن الخطوات القادمة واستكمال استعادة جثث الأسرى الإسرائيليين في هذه المرحلة.

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