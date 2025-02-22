وزير الري: مصر تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس

أعرب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن اعتراض مصر القوي على إدراج زيارة مشروع سد النهضة الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكدًا أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح وزير الري، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة الإثيوبي بتأنٍ وضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون محاولة توسيعه ليشمل دول حوض النيل بأسره.

وأكد وزير الري أن إدراج زيارة السد الإثيوبي في برنامج هذا الحدث الإقليمي قد يؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم، وهو ما قد يؤثر سلبًا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.

وفيما يخص دور البلد المضيف في هذا الشأن، شدد وزير الري على أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة الأول هو اتخاذ قرار حاسم بالتمسك بروح الوحدة داخل حوض النيل وتجنب إثارة التوترات غير الضرورية، أو المضي قدمًا في تنظيم الزيارة وهو ما يهدد بتقويض الهدف من هذا التجمع الإقليمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل، فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا.

1000048364

1000048363

1000048362